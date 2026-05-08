L'Inter sta pianificando le mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, mentre si prepara a disputare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Tra i nomi che circolano, spunta quello di David Alaba, un profilo che sarebbe stato apprezzato dal dirigente nerazzurro. La società nerazzurra, nel frattempo, lavora per mettere a disposizione di Chivu una squadra più competitiva, senza yet ancora ufficializzare eventuali acquisti.

In attesa della conclusione della stagione che vedrà l’Inter giocarsi la Coppa Italia contro la Lazio, la società nerazzurra si sta muovendo per dare a Chivu una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. Tra i nomi valutati c’è quello di David Alaba, profilo che lascerà il Real Madrid a fine stagione e che interesserebbe a Beppe Marotta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe avuto dei contatti con il suo procuratore per studiare la fattibilità dell’operazione. Al momento si tratta solo di una pista esplorativa, senza trattative avviate, ma con la voglia di capire se possano aprirsi spiragli concreti. Sul giocatore però ci sarebbe l’interesse anche di altri club provenienti dalla MLS e dalla Saudi Pro League, pronte a investire cifre da capogiro per far arrivare il classe ’92.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, tentazione David Alaba: il profilo piace a Marotta

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