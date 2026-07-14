Marilyn Manson a Roma oggi concerto sold-out | luogo orario e scaletta
Marilyn Manson si esibirà questa sera a Roma, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’evento, parte di Rock in Roma, è stato annunciato come sold-out. L’orario di inizio del concerto è previsto per la sera e la scaletta includerà i brani più noti dell’artista. La data rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale nella capitale.
Roma, 14 luglio 2026 – Marilyn Manson arriva a Roma. Questa sera, martedì 14 luglio 2026, il cantautore statunitense salirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per una delle date più attese di Rock in Roma. Il concerto, che ha già registrato il tutto esaurito, fa parte del “ One Assassination Under God Tour ”, intitolato come l’omonimo album dell’artista. Ad accompagnare Marilyn Manson nella tappa romana saranno i VOWWS, duo australiano scelto come special guest della serata. Marilyn Manson in concerto a Roma. L’appuntamento alla Cavea si annuncia come uno degli eventi musicali di maggiore richiamo dell’estate romana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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