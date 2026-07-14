Marilyn Manson a Roma oggi concerto sold-out | luogo orario e scaletta

Notizia in breve

Marilyn Manson si esibirà questa sera a Roma, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’evento, parte di Rock in Roma, è stato annunciato come sold-out. L’orario di inizio del concerto è previsto per la sera e la scaletta includerà i brani più noti dell’artista. La data rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale nella capitale.