Marilyn Manson a Roma | il ritorno sold out in Cavea

Il concerto di Marilyn Manson a Roma si è concluso con il tutto esaurito, segnando il ritorno dell’artista nella Cavea. La data ha attirato un pubblico numeroso, dimostrando l’attesa per il suo ritorno sul palco nella capitale. L’evento ha rappresentato un momento importante per il settore dell’intrattenimento dal vivo in questa stagione.

L’impatto di un ritorno atteso nell’industria musicale. L’annuncio del ritorno di Marilyn Manson nella Capitale rappresenta uno snodo cruciale per l’industria dell’intrattenimento dal vivo in questa stagione. Inserito come headliner internazionale di punta, l’artista statunitense salirà sul palco il 14 luglio 2026, confermando la centralità della piazza romana per i grandi tour globali. La scelta della location non è casuale: ospitare un evento di tale portata presso la celebre struttura capitolina, all’interno della suggestiva cornice della Cavea, unisce l’alta qualità acustica a un’architettura di indiscusso pregio. Il dato più rilevante sotto il profilo della risposta del pubblico e del mercato è il sold out già registrato per questa data. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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