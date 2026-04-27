Marilyn Manson Emma The Offspring e tanti altri Torna Rock in Roma | il programma completo dei concerti ci sono già dei sold out

A partire dal 9 giugno e fino al 18 luglio, l'Ippodromo delle Capannelle ospiterà una serie di concerti con artisti come The Offspring, Marilyn Manson, Emma e i Bluvertigo. Alcuni biglietti sono già esauriti, mentre il programma comprende diverse date e artisti. La manifestazione si svolgerà nella stessa location, con eventi distribuiti nel corso di due mesi.

Si inizia il 9 giugno all'Ippodromo delle Capannelle con The Offspring. Si chiude il 18 luglio, nella stessa location, con i Bluvertigo. Rock in Roma presenta il suo cartellone 2026 ricco di artisti italiani e internazionali, di ieri e di oggi. Giunto alla sua 16esima edizione, la manifestazione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Torna nel Pala Dean Martin di Montesilvano l'appuntamento con i "concerti aperitivo": il programma completoCinque appuntamenti domenicali con la musica di qualità nel Pala Dean Martin per l'iniziativa gratuita proposta dall'amministrazione di Montesilvano... Leggi anche: Marilyn Manson in convento, la Curia dice no: le suore ferraresi parlano di “ordini dall’alto” (il caso è già virale) Approfondimenti e contenuti Si parla di: Marilyn Manson sarà ospitato in un convento: il retroscena sul concerto a Ferrara e la reazione social; Frecciarossa treno ufficiale di Rock in Roma 2026.