L'ondata di caldo estremo nell'Alto Adriatico ha causato una massiccia moria di cozze e vongole tra Goro e Porto Tolle. Le alte temperature hanno favorito la proliferazione di alghe che, consumando l'ossigeno dell'acqua, hanno portato alla morte di numerosi molluschi e messo in pericolo la fauna ittica locale. La situazione ha colpito i pescatori della zona, che stanno affrontando perdite significative.

L'ondata di caldo estremo sta provocando pesanti conseguenze anche nell'Alto Adriatico. Tra Goro, nel Ferrarese, e Porto Tolle, nel Rodigino, la proliferazione delle alghe favorita dalle alte temperature sta consumando l'ossigeno dell'acqua, causando una mattanza di cozze, vongole e mettendo a rischio anche la fauna ittica. I danni sono ingenti e il comparto chiede interventi immediati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mare a 32 gradi, strage di cozze e vongole: alghe e caldo mettono in ginocchio i pescatori

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