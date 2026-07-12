Nel delta del Po, le temperature dell’acqua hanno raggiunto i 32 gradi, causando la perdita di circa mille quintali di cozze Dop e il 90% delle vongole nella zona di Scardovari. Confcooperative agroalimentare e pesca ha segnalato un grave danno alle produzioni di molluschi, con un allarme anche per le ostriche. Il caldo estremo ha provocato una vera e propria strage di molluschi, mettendo a rischio alcune filiere locali.

Strage di cozze e vongole e allarme ostriche: il caldo fa strage di molluschi nel delta del Po. A lanciare l’allarme Confcooperative agroalimentare e pesca segnalando nella sacca di Scardovari (Rovigo) la perdita di mille quintali di cozze Dop e del 90% delle vongole a causa dell’alta temperatura dell’acqua raggiunge i 32 gradi. Cresce la preoccupazione per gli allevamenti di ostriche, più resistenti al caldo ma comunque a rischio, secondo quanto riporta il ‘Resto del Carlino’. Allerta anche per la Sacca di Goro: qui, rilevano le associazioni, le alte temperature ed lo scarso ricambio idrico (anche a causa delle misure anti-granchio blu) hanno trasformato il sito in una specie di “gigantesca pentola”, dove il caldo rovente avrebbe già compromesso tra il 70% e il 100% della produzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caldo record nel Delta del Po, strage di cozze e vongole: acqua fino a 32 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo record nel Delta del Po: strage di cozze e vongole, a rischio anche le ostricheL’ondata di caldo nel Delta del Po ha portato temperature dell’acqua fino a 32 gradi, causando la perdita di migliaia di quintali di cozze e vongole.

Caldo e alghe divorano ossigeno: moria di cozze, vongole e pesci nel mare a 32 gradiIl mare della Sacca a Goro ha raggiunto una temperatura di 32 gradi, provocando una riduzione dell'ossigeno nell'acqua.

Temi più discussi: Il Po a secco, i campi del Delta senza irrigazione: l'emergenza siccità è all'inizio; Caldo record nell’Alto Adriatico: cozze e vongole decimate; Temperature troppo alte dentro l’ospedale; Ondata di caldo record travolge l'Europa: la Francia teme un aumento del numero di vittime.

Caldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla GermaniaDopo i temporali di ieri sera sul Piemonte, che hanno provocato l'esondazione di due corsi d'acqua in Val Germanasca, fra le montagne della provincia di Torino, questa mattina si è tornati alla stabil ... tg.la7.it

La portata del grande fiume è crollata del 70% dall'inizio di giugno, mentre il cuneo salino avanza e mette a rischio le coltivazioni in Veneto. Dal convegno dell'Anbi a Roma, politici e addetti ai lavori si confrontano sugli effetti del caldo record. Vincenzi (Anbi): c x.com

Caldo, il rapporto degli scienziati: Siamo stati troppo ottimisti, le temperature crescono più del previsto reddit

Caldo record nell’Alto Adriatico: cozze e vongole decimateL'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Italia presenta un conto sempre più pesante anche al comparto della pesca ... interris.it