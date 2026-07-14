Nel 2025, il direttore generale dell'azienda sanitaria toscana è stato nominato dopo un anno di incarico. Nel 2026, ha lasciato l’incarico per assumere la direzione generale di una regione più vasta. La sua nomina in Toscana è stata considerata di rilievo.

Arezzo, 14 luglio 2026 – «Partita a scacchi, , dopo appena un anno fa le valigie e parte per ricoprire la carica di Direttore Generale Toscana. Di certo una nomina di prestigio. Altrettanto certo è il fatto che questa nomina non è il frutto di quanto svolto in questo ultimo anno nell’azienda, dove è riuscito a smantellare buona parte del sistema amministrativo, redistribuendo le responsabilità ai dipartimenti in maniera trasversale, omologando tutti i processi, così depotenziando le zone di distretto. Questa nomina ha piuttosto il sapore di una fuga: a Torre è stato sufficiente un anno per dare il colpo finale all’area amministrativa della Asl, dimostrando scarsa se non nulla considerazione per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Torre, Direttore Generale della Azienda Asl Toscana sudest dal 2025

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IN SALUTE - MARCO TORRE DIRETTORE GENERALE USL TOSCANA SUD EST 17-04-2026

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