Un nuovo direttore generale per la sanità toscana Chi è Marco Torre l’uomo scelto da Giani per il nuovo incarico
Il nuovo direttore generale della sanità toscana è Marco Torre. La nomina è stata annunciata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Torre assume l’incarico presso la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale. La sua nomina è stata comunicata oggi, 13 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli sulla durata dell’incarico o su eventuali precedenti professionali.
Firenze, 13 luglio 2026 – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha individuato il nuovo direttore generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione. Si tratta di Marco Torre, attuale direttore generale dell'Asl Toscana Sud Est, che succederà a Federico Gelli. Le parole del presidente Giani. "Ritengo che Marco Torre sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo – dichiara il presidente Giani – alla luce degli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni e della proficua collaborazione instaurata con me, con l'assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con l'intera Giunta regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rx anche a casa, la donazione del nuovo radiografo domiciliare
Notizie e thread social correlati
Marco Torre nuovo direttore generale della sanità toscana. Viene dall’Asl sud estMarco Torre è stato nominato nuovo direttore generale della sanità toscana, sostituendo Federico Gelli.
La Stampa, inizia l'era post John Elkann: chi è Antonio Di Rosa, il nuovo direttore 75enne scelto dalla nuova proprietàIl 5 giugno è stato annunciato ufficialmente che Antonio Di Rosa, 75 anni, è il nuovo direttore de La Stampa.
Temi più discussi: Valzer di nomine nella sanità toscana, Comanducci: Chiedo continuità per Arezzo con il dg Torre; Sanità Toscana, Marco Torre nuovo direttore generale della direzione Sanità, welfare e coesione sociale; La sanità aretina non può ripartire da zero. Comanducci punta su Torre: Cambiare ora sarebbe un errore; Dossier Punto nascita . La chiusura è più lontana.
La sanità aretina non può ripartire da zero. Lunedì scade il bando per la nomina del nuovo Direttore Generale della sanità toscana. Una scelta importante, che potrebbe avere effetti anche sul nostro territorio. Tra i nomi che vengono indicati e che si leggono n facebook
È Marco Torre il nuovo direttore generale della sanità toscanaFIRENZE. È Marco Torre il nuovo direttore generale della sanità toscana. L’ormai ex numero 1 della Asl Toscana Sud Est prende il posto di Federico Gelli. Per questo incarico, la nomina è arrivata tram ... msn.com
Marco Torre nuovo direttore generale della sanità toscana. Viene dall’Asl sud estFIRENZE – Marco Torre è il nuovo direttore generale della sanità toscana. Prende il posto di Federico Gelli. La nomina è arrivata tramite un avviso pubblico, ci sono state dodici candidature. Ex guida ... firenzepost.it