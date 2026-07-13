Il nuovo direttore generale della sanità toscana è Marco Torre. La nomina è stata annunciata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Torre assume l’incarico presso la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale. La sua nomina è stata comunicata oggi, 13 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli sulla durata dell’incarico o su eventuali precedenti professionali.

Firenze, 13 luglio 2026 – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha individuato il nuovo direttore generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione. Si tratta di Marco Torre, attuale direttore generale dell'Asl Toscana Sud Est, che succederà a Federico Gelli. Le parole del presidente Giani. "Ritengo che Marco Torre sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo – dichiara il presidente Giani – alla luce degli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni e della proficua collaborazione instaurata con me, con l'assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con l'intera Giunta regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un nuovo direttore generale per la sanità toscana. Chi è Marco Torre, l’uomo scelto da Giani per il nuovo incarico

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