il segretario di stato marco rubio vuole smantellare la corte penale internazionale

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha annunciato una campagna per smantellare la Corte Penale Internazionale, accusando il tribunale di interferire nelle operazioni militari e di polizia statunitensi. La proposta si basa sulla convinzione che la CPI rappresenti una minaccia alla sovranità nazionale. La dichiarazione è arrivata lunedì, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche. La posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e il tribunale internazionale.

Lunedì, il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha lanciato una campagna per smantellare la Corte Penale Internazionale (CPI), sostenendo che il tribunale globale interferisca con le operazioni militari e di polizia degli Stati Uniti, mettendo a rischio la sovranità americana. In un lungo editoriale pubblicato lunedì sul Wall Street Journal, il braccio destro di Donald Trump ha evocato lo scenario di agenti della pattuglia di frontiera e leader eletti statunitensi «trascinati davanti a un tribunale internazionale» e processati da giudici provenienti da ogni parte del mondo. L’attacco frontale di Marco Rubio alla Corte Penale Internazionale.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington wants to end the license allowing countries

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