libia almasri presenta ricorso contro la corte penale internazionale

Il generale libico Osama Almasri ha presentato un ricorso alla Corte Penale Internazionale, contestando l’ammissibilità del procedimento avviato nei suoi confronti. La causa riguarda presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Almasri ha inoltre messo in discussione la giurisdizione della Corte nel caso specifico. La decisione sulla sua richiesta potrebbe influenzare il procedimento giudiziario in corso. La Corte dovrà decidere se accogliere o meno le obiezioni sollevate dal generali.

Il generale libico Osama Almasri ha presentato un ricorso alla Corte Penale Internazionale dove contesta l’ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra, e la giurisdizione della Corte stessa. I legali di Almasri fanno riferimento agli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma. La Camera pre-processuale dell Cpi che esamina il ricorso, in un documento firmato dalla presidente Iulia Antoanella Motoc e dalle giudici Reine Adélaïde Sophie Alapini Gansou e María del Socorro Flores Liera. “prende atto del contenuto e della portata dell’impugnazione, che comprende sia un elemento relativo alla giurisdizione sia uno relativo all’ammissibilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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