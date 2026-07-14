Marco Falaschi ha condiviso la sua esperienza riguardo il ritiro, la malattia, la partecipazione in Nazionale e i progetti futuri nel volley. La sua intervista è stata trasmessa durante la prima puntata della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicata ai Mondiali di calcio. Falaschi ha parlato delle difficoltà affrontate negli ultimi anni e delle sue aspirazioni sportive. La trasmissione analizza temi legati allo sport e al turismo, con approfondimenti e interviste.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “I Mondiali di calcio”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari e Claudio Fantini insieme a ospiti d’eccezione: Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, inviato sui principali campi internazionali e volto di riferimento del racconto del calcio italiano e mondiale; Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, tra i più apprezzati interpreti dell’informazione e dell’approfondimento calcistico in televisione; Giuseppe Tassi, giornalista di QN – Quotidiano Nazionale, firma storica del giornalismo sportivo italiano e profondo conoscitore del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Marco Falaschi racconta il ritiro, la malattia, la Nazionale e il futuro nel volley

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