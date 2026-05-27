Marco Falaschi, ex palleggiatore e socio fondatore dell’Associazione Italiana Pallavolisti, è stato ospite dell’ultima puntata di Volley Night su YouTube. Ha dichiarato di non aver scelto di smettere di giocare e ha spiegato che la decisione è stata presa per motivi di salute. Durante l’intervista, ha parlato della sua esperienza nell’ultima stagione con l’M&G Grotazzolina.

Marco Falaschi, ex palleggiatore che nell’ultima stagione ha militato nell’M&G Grotazzolina e tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana Pallavolisti, è stato ospite dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Diversi i temi trattati da un giocatore che ha chiuso da poco la sua carriera agonistica e guarda al prossimo futuro per continuare ad essere parte dell’ambiente in cui è cresciuto e di cui è stato membro attivo per diversi anni. La scelta del ritiro: “ Ho fatto l’endorsement al contrario, nel senso che l’altra volta ero After Hours. Ho detto che appenderò le scarpe al chiodo, è una scelta dovuta che probabilmente non avrei mai preso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Falaschi: “Non avrei mai scelto di smettere, ha deciso la salute”

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