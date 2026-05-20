Nella nuova puntata di Volley Night, il talk dedicato alla pallavolo italiana e internazionale, sono intervenuti tre ospiti che rappresentano diverse generazioni del volley azzurro: Linda Manfredini, Beatrice Negretti e Marco Falaschi. La trasmissione si concentra sulle esperienze e i percorsi di chi ha vissuto momenti importanti di questa disciplina, offrendo uno sguardo su passato, presente e futuro del volley italiano. Il programma si rivolge agli appassionati e agli addetti ai lavori, offrendo approfondimenti e racconti di prima mano.

Nuova imperdibile puntata di Volley Night, il talk dedicato alla grande pallavolo italiana e internazionale, con tre ospiti che rappresentano passato, presente e futuro del volley azzurro. Con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, e la conduzione di Simona Bastiani, Enrico Spada e Luciano De Gregorio, spazio ai racconti, alle emozioni e ai progetti di tre protagonisti molto diversi ma accomunati dalla passione per la pallavolo: Marco Falaschi, Linda Manfredini e Beatrice Negretti. Marco Falaschi, storico palleggiatore della pallavolo italiana, ripercorrerà una carriera vissuta tra Superlega, esperienze internazionali e grandi sfide ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Volley Night | Linda Manfredini, Beatrice Negretti e Marco Falaschi: che storie!

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