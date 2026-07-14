Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in meno di dieci secondi, tornando a risultati di rilievo dopo due anni. La staffetta 4x100 metri italiana si sta preparando per gli Europei, con Ali che si sta riprendendo e Desalu che ha dimostrato buone prestazioni. La squadra si sta ricompattando in vista della competizione, anche se manca ancora il quarto elemento per completare la formazione.

Marcell Jacobs ha ripreso la via dei giorni migliori, scendendo sotto il muro dei dieci secondi dopo due anni e lasciandosi alle spalle una stagione molto complicata in termini fisici: 9.99 al Golden Gala di Roma, 9.96 in Diamond League a Parigi (miglior prestazione mondiale stagionale) e poi lo strepitoso 9.67 ventoso a Eisenstadt (+4,1 ms di brezza a favore, terza prestazione mondiale di sempre in ogni condizione, alle spalle solo di Usain Bolt). Il Campione Olimpico di Tokyo ha deciso di non gareggiare a Montecarlo a causa di un leggero fastidio muscolare e di fermarsi a scopo precauzionale, ha dato appuntamento ai Campionati Italiani Assoluti (25-26 luglio a Firenze) e punta con ferocia verso gli Europei, che andranno in scena a Birmingham dal 10 al 16 agosto, quando andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Marcell Jacobs scalpita, Ali si rialza, Desalu convince: l’Italia si compatta per la 4×100. Ma il quarto elemento agli Europei…

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