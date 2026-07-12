Chituru Ali ha corso i 100 metri in California, ottenendo il miglior tempo dopo due anni. La gara si è svolta durante le Grand Sprint Series a Norwalk, attirando attenzione. La prestazione del velocista si distingue come una delle più rapide recenti. La sua performance alimenta le speranze di partecipare agli Europei. Insieme, si prepara anche alla staffetta con il campione olimpico, in vista delle prossime competizioni internazionali.

Chituru Ali torna in auge in maniera perentoria e quasi inattesa, brillando di luce propria la notte delle Grand Sprint Series di Norwalk (California, USA). L’argento europeo dei 100 metri ha corso sul rettilineo in 10.09, agevolato anche dal massimo vento a favore consentito (2,0 ms) per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici. Il velocista comasco ha chiuso alle spalle del giamaicano Travis Williams (9.96) dopo essersi espresso in 10.22 durante le batterie (con 1,5 ms di brezza alle spalle). Dopo essere salito sul secondo gradino podio nella rassegna continentale di Roma un paio di anni fa (alle spalle di Marcell Jacobs) e dopo essere diventato il secondo italiano più veloce della storia (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chituru Ali infiamma la California! Gran tempo sui 100 dopo 2 anni: si sogna per gli Europei. E la staffetta con Jacobs

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