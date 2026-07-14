Nelle ultime settimane nel Senese, i carabinieri hanno effettuato controlli sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e sulla regolarità della manodopera. Sono state presentate nove denunce a persone trovate in violazione delle leggi, in particolare per occupazione irregolare e mancanza di dispositivi di sicurezza. Le verifiche fanno parte di un'operazione coordinata dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, volta a contrastare il lavoro in nero e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

SIENA – Nelle ultime settimane, nell’ambito della campagna di vigilanza disposta dal comando generale dell’Arma dei carabinieri nel comparto turistico ed alberghiero, i militari del comando provinciale dei carabinieri di Siena e quelli del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Siena, con la collaborazione dell’ Ispettorato territoriale del lavoro, hanno condotto una nuova e mirata campagna di controlli ispettivi. L’obiettivo dell’operazione, sviluppatasi tra i mesi di giugno e luglio 2026, e? stato il contrasto al fenomeno del caporalato nei settori turistico-alberghiero e dell’edilizia, oltre alla verifica del rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 812008) e dell’impiego di manodopera straniera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Manodopera irregolare e sicurezza sul lavoro nel Senese: nove denunce dopo i controlli del Nil

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