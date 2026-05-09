Controlli NIL ad Avellino | sospese quattro attività per lavoro in nero

Nella giornata del 9 maggio 2026, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino ha effettuato controlli mirati in vari settori economici locali e dell’intera provincia. Durante le ispezioni sono state identificate alcune attività che operavano senza regolare regolarizzazione, portando alla sospensione di quattro di esse. Le operazioni sono state supportate dall’Arma Territoriale, che ha partecipato alle verifiche sul territorio.

Avellino, 9 maggio 2026 - Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dell’Arma Territoriale, ha eseguito una serie di controlli in diversi settori economici del capoluogo e dell’intera provincia.Azioni di controllo su imprese e lavoratori ad Avellino e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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