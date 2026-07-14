Mamme e papà dopo la separazione la vita continua e può anche essere piena di gioia

Dopo tre anni di attività, il gruppo di genitori separati si è trasformato in un’associazione di promozione sociale. Originariamente nato come community online, ora rappresenta un punto di riferimento per coloro che affrontano la separazione, offrendo supporto e condivisione. La trasformazione avviene in Lombardia e coinvolge molte persone che hanno vissuto drammi personali, trovando una nuova prospettiva di rinascita e solidarietà.

Due drammi personali si sono trasformati in una nuova famiglia e in un'opportunità di svolta, rinascita e solidarietà per migliaia di persone. È la storia di ViVa Insieme, un gruppo e una community Facebook nati tre anni fa e da poche settimane diventati “Associazione di promozione sociale” di genitori separati in ambito lombardo. All'origine di questa bella avventura le storie simmetriche di Francesca Brioschi, 41enne di Cinisello Balsamo e Gabriele Meroni, 46enne di Gorgonzola. https:www.quotidiano.netluceattualitagen-z-matrimonio-millennial-x6ty18ol Una storia di dolore e rinascita. “Siamo stati entrambi lasciati dai rispettivi partner otto anni fa – racconta Francesca –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Come e perchè prendersi cura di se stessi dopo una separazione e un divorzio

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