Non solo elezioni la famiglia secondo Salvini | Ognuno può essere quello che vuole ma i bambini hanno mamme e papà

Il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha commentato il tema delle famiglie durante un intervento pubblicato sui social. Ha affermato che ogni persona può essere ciò che desidera, ma ha sottolineato che i bambini hanno bisogno di madri e padri. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui valori familiari e le questioni sociali, anche in relazione alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.