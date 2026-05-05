Non solo elezioni la famiglia secondo Salvini | Ognuno può essere quello che vuole ma i bambini hanno mamme e papà
Il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha commentato il tema delle famiglie durante un intervento pubblicato sui social. Ha affermato che ogni persona può essere ciò che desidera, ma ha sottolineato che i bambini hanno bisogno di madri e padri. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui valori familiari e le questioni sociali, anche in relazione alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.
La digressione che non ti aspetti (ma forse dovresti) ed esce fuori tema. Cosa c'entrano le famiglie composte da mamma e papà, le religioni degli immigrati e la liberalizzazione delle droghe con le elezioni comunali di Reggio Calabria?Lo saprà il ministro e vicepremier Matteo Salvini, che oggi ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.
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