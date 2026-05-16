Vangelo del 16 maggio 2026 | la gioia piena che nessuno può togliere

Il vangelo del 16 maggio 2026 invita a chiedere e ricevere affinché la gioia sia piena. Don Luigi Maria Epicoco spiega come una gratitudine autentica possa trasformare ogni difficoltà in un motivo di ringraziamento. La riflessione si concentra sull’importanza di riconoscere i doni ricevuti e di coltivare un atteggiamento di ringraziamento costante, che permette di vivere con maggiore serenità anche nei momenti complicati. La proposta è di rivolgersi con fiducia a chi può concedere ciò di cui si ha bisogno.

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Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena». Don Luigi Maria Epicoco ci guida alla scoperta di una gratitudine così profonda da trasformare ogni prova in un canto di ringraziamento. Le parole di Gesù nel Vangelo di oggi ci introducono nel cuore pulsante del nostro rapporto con il Padre: l’audacia della preghiera e la promessa di una gioia che non conosce scadenze. Spesso la nostra fede è trattenuta dalla paura che i momenti di grazia siano passeggeri, ma Cristo ci rivela che l’amore di Dio è totale, gratuito e accessibile attraverso il Suo Nome. Attraverso una commovente testimonianza, don Luigi Maria Epicoco ci aiuta a... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 16 maggio 2026: la gioia piena che nessuno può togliere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VANGELO DEL GIORNO 7 Maggio 2026 «La vostra gioia sia piena» — Amati come il Padre ama il Figlio Sullo stesso argomento Leggi anche: Vangelo del 14 maggio 2026: il comandamento dell’amore e la gioia piena Leggi anche: Vangelo del 7 maggio 2026: Gesù ci insegna il segreto della gioia piena Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Dalla Basilica di San Giovanni a Porta Latina in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo dell’Ascensione del Signore. Sabato #16 x.com Preghiamo per la felicità, o per vincere la lotteria?A volte la nostra preghiera rischia di essere guidata da ciò che desideriamo nel momento, più che da ciò che ci fa bene ... famigliacristiana.it Santo Nuovo Martire Giovanni il Valacco (+ 1662) (12 maggio) reddit Vangelo del 15 maggio 2026: il dolore che partorisce la vita e dona la gioiaIl commento al Vangelo di oggi di Don Luigi Maria Epicoco. Gesù ci insegna a dare un senso al dolore attraverso la forza del per amore. lalucedimaria.it