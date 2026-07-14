Mamma ho preso il morbillo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda il film “Mamma ho preso il morbillo”, commedia del 1997 diretta da Raja Gosnell. È il terzo capitolo della saga di “Home Alone” e si rivolge a un pubblico familiare.

Mamma ho preso il morbillo: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma ho preso il morbillo, film commedia del 1997 adatta a tutta la famiglia e diretta da Raja Gosnell, terzo capitolo della saga di Home Alone. Da segnalare come nella versione originaria il piccolo protagonista si ammala di varicella, ma nella traduzione italiana la malattia cambia per ragioni di marketing pubblicitario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il protagonista è Alex Pruitt, un adorabile bambino di otto anni che vive a Chicago. Il piccolo riceve in regalo una macchina telecomandata dalla signora Hess, una vecchia burbera che decide di ricompensare il bambino per aver spazzato la neve. 🔗 Leggi su Tpi.it

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