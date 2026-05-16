Il Gladiatore II | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, alle 21:30 su Canale 5, viene trasmesso Il Gladiatore II, un film del 2024 diretto e co-prodotto da Ridley Scott. La pellicola rappresenta il seguito del film originale e vede nel cast attori principali che interpretano nuovi e vecchi personaggi. La trama, le location e altri dettagli sulla produzione sono stati annunciati dai produttori e distribuiti attraverso comunicati ufficiali. La programmazione è parte della proposta cinematografica della rete per questa sera.

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Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il gladiatore II (Gladiator II), film del 2024 diretto e co-prodotto da Ridley Scott. La pellicola, scritta da David Scarpa, è il sequel de Il gladiatore (2000) ed è interpretata da Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn e Fred Hechinger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Sedici anni dopo la morte di Marco Aurelio, Roma è governata dalla tirannia degli imperatori gemelli Geta e Caracalla, dove prospera la corruzione. Intanto, il valoroso generale romano Giusto Acacio conquista la Numidia, facendo moltissimi prigionieri da portare nell’Urbe; tra questi c’è Annone, la cui moglie Arishat è stata uccisa durante la tenace e vana resistenza del suo popolo contro i soldati guidati da Acacio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Gladiatore II: tutto quello che c’è da sapere sul film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale Sullo stesso argomento Gloria – Il ritorno: tutto quello che c’è da sapere sul filmGloria – Il ritorno: trama, cast, quante puntate e streaming del film Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Gloria –... Transformers – Il risveglio: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers – Il risveglio, film del 2023 diretto da Steven Caple Jr. l'unico personaggio interessante nel film il Gladiatore II viene uccisa nei primi 5 minuti. WTF? Anche qui Comunque vedo che Ridley Scott ha smarmellato tutto come Biascica! santoddio... x.com Le 10 maggiori inesattezze storiche in Il Gladiatore IIScopri le 10 maggiori inesattezze storiche presenti nel film Il gladiatore II, diretto da Ridley Scott e con protagonista Paul Mescal. cinefilos.it Il Gladiatore II, la spiegazione del finale: Lucius completa l’eredità di MassimoScopri il vero significato del finale de Il Gladiatore II, l’eredità di Massimo e il destino di Lucius nella nuova Roma di Ridley Scott. cinefilos.it