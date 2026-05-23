Il traditore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traditore: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il traditore, film del 2019 diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Il film è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione del miglior film in lingua straniera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. All’inizio degli anni ’80, la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, divisa tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi (di cui è leader Totò Riina), che lottano fra loro pur mantenendo una facciata di amicizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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