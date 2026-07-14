Un’autopsia ha confermato che madre e figlia sono morte a causa di un’intossicazione da ricina. Le analisi hanno escluso la possibilità di salvarle. La relazione medico-legale ha stabilito che la causa del decesso è da ricercare nell’avvelenamento da questa sostanza. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze o sui responsabili. La procura sta continuando le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La relazione medico-legale chiarisce le cause del decesso. L’autopsia eseguita sui corpi di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo nel periodo natalizio, ha confermato che entrambe sono morte a causa di un’intossicazione acuta da ricina, una delle tossine naturali più pericolose conosciute. La relazione, composta da 838 pagine, conclude che la quantità di veleno presente nell’organismo delle due vittime era talmente elevata da rendere praticamente impossibile qualsiasi intervento salvavita. La ricina è una proteina altamente tossica che si ricava dai semi della pianta del ricino ( Ricinus communis ). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Mamma e figlia morte per ricina in Molise, l’autopsia conferma l’intossicazione: “Impossibile salvarle”

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Madre e figlia morte a Natale in Molise, svolta clamorosa: ricina nel sangue, è omicidio

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