Mamma confesso che Garlasco intercettazione bomba tra Marco Poggi e la madre | lo ha detto

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione per una conversazione intercettata tra Marco Poggi e sua madre, avvenuta prima di un interrogatorio. Nel dialogo, legato alle fasi iniziali della complessa vicenda giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi, emerge tutta la preoccupazione del fratello della giovane per il confronto con gli investigatori e per le possibili interpretazioni delle sue parole. Delitto di Garlasco, i nuovi approfondimenti sull’inchiesta. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, la Procura di Pavia sta riesaminando una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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