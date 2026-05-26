Una nuova intercettazione rivela che la madre di Chiara Poggi ha riferito di aver chiesto a Marco e di aver ricevuto una risposta. Il caso di Garlasco mantiene alta l’attenzione, con elementi che riaccendono vecchi interrogativi. La conversazione è stata ascoltata nell’ambito delle indagini in corso. Nessuna conferma ufficiale sulla autenticità del contenuto o su eventuali implicazioni legali. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Il caso di Delitto di Garlasco continua a restare al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, alimentato da nuovi elementi che riaprono interrogativi mai del tutto sopiti. A quasi vent’anni dai fatti, ogni dettaglio torna a essere analizzato con attenzione, soprattutto alla luce delle nuove indagini coordinate dalla Procura di Pavia, che stanno rileggendo atti e intercettazioni del passato. Tra i materiali emersi nelle ultime ore c’è una conversazione registrata all’indomani dell’interrogatorio di Marco Poggi, fratello della vittima, incentrato sulla visione di un presunto “video intimo” che coinvolgerebbe Chiara Poggi e il fidanzato di allora, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Garlasco, spunta nuova intercettazione alla mamma di Chiara Poggi. “Ho chiesto a Marco e me l’ha detto”

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Garlasco, spunta una nuova intercettazione che secondo la procura incastrerebbe Sempio

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