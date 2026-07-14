Garlasco nuova intercettazione tra Marco Poggi e la madre | Mamma ho paura
Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più complessi e discussi della cronaca italiana. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda è tornata al centro dell’attenzione grazie ai nuovi sviluppi investigativi che stanno portando gli inquirenti a rileggere elementi rimasti per anni sullo sfondo. Ogni documento, testimonianza o intercettazione viene oggi analizzato con uno sguardo diverso, nella speranza di fare definitivamente chiarezza su quanto accaduto nell’agosto del 2007. >> Incidente mortale in autostrada, schianto terribile e tragedia: code per chilometri, polizia e 118 sul posto Nelle ultime settimane il fascicolo ha conosciuto una nuova accelerazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara
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Garlasco, spunta nuova intercettazione alla mamma di Chiara Poggi. “Ho chiesto a Marco e me l’ha detto”Una nuova intercettazione rivela che la madre di Chiara Poggi ha riferito di aver chiesto a Marco e di aver ricevuto una risposta.
Garlasco, la clamorosa intercettazione di mamma Poggi: "Ho chiesto a Marco del video"Un’ulteriore intercettazione riguarda il caso Garlasco, tra l’ex-capitano dei Carabinieri, all’epoca alla guida della compagnia di Vigevano, e la...
Temi più discussi: Delitto di Garlasco, cinque mesi di intercettazioni sulle gemelle Cappa: cosa è emerso dalle indagini; Garlasco in Tv, De Rensis non fa sconti: Una parola che grida ancora vendetta. Perché una foto di Sempio che può cambiare tutto; Garlasco in Tv, il giallo dello scontrino di Sempio e i non ricordo di Cassese. Taccia sbotta: Mai cambiato versione; Garlasco in Tv, De Rensis attacca sulla nuova indagine: Scenario diverso, ora c'è paura. Il pompiere e il racconto che può cambiare tutto.
Sempio? Mai visto! In un’intercettazione telefonica il papà di Chiara Poggi parla al figlio Marco e con onestà dice di non aver mai visto a casa sua l’attuale indagato di Garlasco. Risentiamo due volte la frase in questione… #garlasco #neiperte #chiarapoggi # x.com
Bugalalla Crime. . Perché Marco Poggi si sente coinvolto? Continua l'analisi della videoregistrazione della SIT di Marco Poggi. Gli investigatori leggono un passaggio di un'intercettazione di Andrea Sempio. Si parla di telefonate, di un video e di una chiavetta facebook
Garlasco, nuova ipotesi su Chiara Poggi: il ricatto e lo sconosciuto chiamato Mister XA Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con una nuova ipotesi: quella di un possibile ricatto e di uno sconosciuto ... bigodino.it
Garlasco, spunta la pista di Mister X. Zanella: Qualcuno stava entrando nella privacy di Chiara PoggiIl giornalista Gianluca Zanella analizza ad Affaritaliani i nuovi inquietanti elementi informatici emersi dagli atti del delitto di Garlasco, tra file cancellati e immagini intime violate ... affaritaliani.it