Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più complessi e discussi della cronaca italiana. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda è tornata al centro dell’attenzione grazie ai nuovi sviluppi investigativi che stanno portando gli inquirenti a rileggere elementi rimasti per anni sullo sfondo. Ogni documento, testimonianza o intercettazione viene oggi analizzato con uno sguardo diverso, nella speranza di fare definitivamente chiarezza su quanto accaduto nell’agosto del 2007. >> Incidente mortale in autostrada, schianto terribile e tragedia: code per chilometri, polizia e 118 sul posto Nelle ultime settimane il fascicolo ha conosciuto una nuova accelerazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Garlasco, nuova intercettazione tra Marco Poggi e la madre: “Mamma, ho paura”

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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Garlasco, la clamorosa intercettazione di mamma Poggi: "Ho chiesto a Marco del video"Un’ulteriore intercettazione riguarda il caso Garlasco, tra l’ex-capitano dei Carabinieri, all’epoca alla guida della compagnia di Vigevano, e la...

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, cinque mesi di intercettazioni sulle gemelle Cappa: cosa è emerso dalle indagini; Garlasco in Tv, De Rensis non fa sconti: Una parola che grida ancora vendetta. Perché una foto di Sempio che può cambiare tutto; Garlasco in Tv, il giallo dello scontrino di Sempio e i non ricordo di Cassese. Taccia sbotta: Mai cambiato versione; Garlasco in Tv, De Rensis attacca sulla nuova indagine: Scenario diverso, ora c'è paura. Il pompiere e il racconto che può cambiare tutto.

Sempio? Mai visto! In un’intercettazione telefonica il papà di Chiara Poggi parla al figlio Marco e con onestà dice di non aver mai visto a casa sua l’attuale indagato di Garlasco. Risentiamo due volte la frase in questione… #garlasco #neiperte #chiarapoggi # x.com

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