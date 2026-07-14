Maltempo blackout e quartieri sott’acqua

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato e domenica, un violento nubifragio ha investito il territorio portuense. Rami e alberi sono caduti a causa del vento, causando blackout e danni all’illuminazione pubblica. Diversi quartieri sono rimasti sotto acqua, con strade allagate e difficoltà alla circolazione. È stato necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco e del servizio verde comunale per gestire i danni e ripristinare le condizioni di sicurezza.

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Rami pericolanti, alberi abbattuti dal vento e diversi guasti all’illuminazione pubblica. È questo il bilancio del violento nubifragio che, nella notte tra sabato e domenica, si è abbattuto sull’intero territorio del comune portuense, provocando disagi e richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco e del servizio verde comunale. Protagonisti della notte sono stati la pioggia intensa, fulmini e forti raffiche di vento che, in alcune zone della provincia, hanno raggiunto i 100 chilometri orari. Il peggioramento delle condizioni meteo è iniziato allo scoccare della mezzanotte, quando un intenso temporale ha colpito il territorio con precipitazioni abbondanti e raffiche capaci di spezzare rami e abbattere alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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