L’ondata di maltempo La vasca limita il Seveso Via Vittorini sott’acqua

Il maltempo ha investito la zona, causando l’allagamento di via Vittorini e portando la vasca di contenimento a limitare il Seveso. La forte pioggia ha provocato l’esondazione del fiume, che ha invaso le strade circostanti. Il sistema di contenimento ha funzionato, ma ha comunque subito una pressione significativa. Nessun ferito segnalato. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. La pioggia è cessata nel tardo pomeriggio.

La prevista ondata di maltempo è arrivata puntuale dopo le temperature torride di fine maggio, mettendo a dura prova per tutto il giorno il sistema di contenimento chiamato a proteggere i quartieri resi più vulnerabili dalla vicinanza ai fiumi. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’ allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico, e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali: la prima è rimasta in vigore fino a mezzanotte, mentre la seconda è andata avanti fino all’alba di oggi. E del resto già ieri mattina le precipitazioni intensissime sia in città sia nell’hinterland nord e sud hanno raggiunto picchi di 50 millimetri all’ora a Seveso, tanto da far salire il livello dell’omonimo torrente di 2,25 metri in un’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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