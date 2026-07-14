Maltempo allerta meteo per domani | temporali forti rischi enormi

Domani il Nord Italia sarà interessato da temporali intensi a causa di un avviso di condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali in Veneto e in gran parte dell’Emilia-Romagna. Le regioni coinvolte si preparano a fronteggiare possibili forti precipitazioni e rischi associati. La situazione è monitorata in collaborazione con le autorità regionali, che invitano alla cautela e alla massima attenzione.

Il maltempo torna a interessare il Nord Italia. Per la giornata di mercoledì 15 luglio 2026, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse e ha emesso un’ allerta meteo gialla per rischio temporali in Veneto e su gran parte dell’ Emilia-Romagna. Alla base del peggioramento c’è l’indebolimento dell’ anticiclone africano sul Settentrione, associato all’arrivo di correnti di aria più fresca in quota che favoriranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità. Le regioni interessate dall’allerta. Per domani è prevista criticità ordinaria per rischio temporali nelle seguenti aree: Emilia-Romagna Veneto L’allerta riguarda gran parte del territorio regionale, comprese: Le previsioni per mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Maltempo. Prorogata l'allerta meteo per temporali e vento

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