Allerta meteo in Toscana | codice giallo per temporali forti da stasera a domani mattina
In Toscana scatta un’allerta gialla per temporali forti, valida dalle 22 di oggi, martedì 2 giugno, alle 12 di mercoledì 3 giugno. La Protezione civile segnala rischio di piogge intense su gran parte della regione, esclusi i territori meridionali. La comunicazione riguarda le zone più a nord e al centro, dove si prevedono temporali forti nelle prossime ore. Nessuna altra informazione su eventuali evacuazioni o danni finora segnalati.
Scatta un’allerta meteo in Toscana per rischio di temporali forti. La Protezione civile ha emesso un codice giallo valido dalle 22 di oggi, martedì 2 giugno, alle 12 di domani, mercoledì 3 giugno 2026, per gran parte della regione, con esclusione delle aree meridionali.Secondo le previsioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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codice giallo per neve e piogge diffuse: scatta l'allerta gialla.
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