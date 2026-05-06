Nella notte, la provincia di Milano ha registrato intense precipitazioni causate da forti temporali, con l’allerta meteo gialla in vigore. Le zone di Seveso e Lambro sono state particolarmente interessate dai fenomeni atmosferici, che sono proseguiti senza sosta durante le prime ore del mattino. Le condizioni meteo sono rimaste instabili, generando disagi e preoccupazioni tra la popolazione locale.

Milano, 6 maggio 2026 – Dopo le “avvisaglie” di ieri il maltempo è tornato a colpire la provincia di Milano con forti precipitazioni “a intermittenza” a partire dalla notte. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 9 di oggi, mercoledì 6 maggio, e fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio. Emanata allerta gialla (ordinaria) anche per rischio idrogeologico dalle ore 12 di domani e fino alle ore 9 di giovedì. Come sempre in queste occasioni a essere sorvegliati speciali sono Seveso e Lambro: il livello dei due fiumi è costantemente monitorato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltempo a Milano, forti temporali senza tregua: allerta meteo gialla. Occhi puntati su Seveso e Lambro

Notizie correlate

Temporali e venti forti, allerta meteo gialla su tutta la regioneTempo di lettura: < 1 minutoIl quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un...

Leggi anche: Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento: allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A Milano è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteo; Maltempo, doppia allerta a Como e in Lombardia: temporali forti, ecco le zone più colpite; Previsti piogge forti e maltempo: scatta la doppia allerta meteo; Maggio che sa di autunno: in Lombardia forti temporali e temperature a picco. Fino a quando? Le previsioni meteo.

Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del NordLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord ... tg24.sky.it

Maltempo, doppia allerta a Como e in Lombardia: temporali forti, ecco le zone più colpitePiogge diffuse già da oggi, ma il peggioramento vero arriva domani: rovesci temporaleschi, accumuli fino a 100 mm e venti in rinforzo, con criticità soprattutto su Prealpi e Nordovest ... quicomo.it

I danni del maltempo https://cityne.ws/FyOHL - facebook.com facebook

Maltempo, a Firenze alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco x.com