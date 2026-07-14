Il presidente della Figc ha commentato l’annuncio del nuovo commissario tecnico della Nazionale, sottolineando che la scelta di Paolo Maldini e Leonardo rappresenta un passo importante. Ha affermato che il processo di selezione è ancora in corso e che si lavorerà per definire i dettagli nei prossimi giorni. Nessuna indicazione sui nomi definitivi o sulla tempistica, ma ha ribadito l’impegno a completare l’incarico al più presto.

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, torna sul tema del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Un nodo da sciogliere, forse il più importante, dopo l’annuncio di aver scelto Paolo Maldini e Leonardo per la direzione tecnica. Il nuovo ct: le parole di Malagò. “Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘short list’ per individuare un profilo. Non ho avuto il tempo di farlo prima. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo. L’annuncio del nuovo ct potrebbe arrivare la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo. C’è anche Pirlo nella short list? Mi devo fermare sui nomi, se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ct Italia, Malagò su annuncio del nome: ecco cosa ha detto

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