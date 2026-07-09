Malagò sta aspettando un riscontro positivo da Maldini per il ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Dopo questa nomina, si concentrerà sulla scelta del nuovo commissario tecnico, con Antonio Conte come possibile candidato. Il progetto mira a rafforzare la struttura della squadra e coinvolge due figure di spicco del calcio italiano. La strategia prevede di partire dalla gestione tecnica e successivamente puntare sulla guida della squadra come allenatore.

Italia, Malagò attende il sì di Maldini per il ruolo di direttore tecnico e prepara il rilancio azzurro: poi tutto su Conte come ct. Il piano di Giovanni Malagò per ricostruire l’ Italia passa da due nomi forti: Paolo Maldini e Antonio Conte. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC vuole ripartire da due figure simboliche del calcio italiano per riportare la Nazionale ai vertici dopo le ultime delusioni e le mancate qualificazioni al Mondiale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il progetto è chiaro: prima la nomina del nuovo direttore tecnico, poi la scelta del commissario tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Maldini-Conte, il piano di Malagò per rilanciare l’Italia: prima il dt, poi l’assalto al nuovo ct

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