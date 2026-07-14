Magnifica humanitas e l' etica del potere digitale

L’Africa si sta inserendo nell’era delle nuove tecnologie, sfruttando risorse naturali come minerali strategici che alimentano l’economia digitale globale. Suor Katunge, ex docente di Teologia sacramentale, sottolinea la presenza di forze significative nel continente. La presenza di risorse abbondanti rappresenta un elemento centrale nello sviluppo digitale africano, che coinvolge settori come l’estrazione mineraria e l’innovazione tecnologica.

L’Africa entra nell’era delle nuove tecnologie portando con sé forze immense, è l'analisi di suor Katunge, già docente di Teologia sacramentale. La prima è l'abbondanza di risorse naturali, che alimentano l’economia digitale globale attraverso l’estrazione di minerali strategici. La seconda è la sapienza culturale che dà la priorità alle relazioni rispetto all’individualismo. La terza è la straordinaria resilienza umana davanti a difficoltà economiche, instabilità politica e ingiustizia storica . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Magnifica Humanitas Explained: The Catholic Response to AI & Transhumanism

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