Magnifica Humanitas | l' enciclica che affronta i rischi del capitalismo digitale

Questo articolo è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Leone XIV entra con la sua enciclica Magnifica Humanitas nel tempo delle macchine controllate dal mistero magico dei loro algoritmi. Di quelle macchine il papa calcola la lucentezza e l’ombra che gettano sul nostro ravvicinato futuro. La loro incalcolabile velocità. Il loro enorme potere dispiegato a imprigionare il cielo degli uomini, che è la misura e il limite di tutte le cose. Per questo Leone XIV ci dice che magnifico è l’uomo, non l’algoritmo, magnifica è la fragilità, non la potenza, magnifica è la convivenza, non il dominio. L’enciclica è un avvertimento contro il potere dei pochi, pochissimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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MAGNIFICA HUMANITAS | Enciclica di Leone XIV | Ma la Religione è la Prima Ai della Storia .

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