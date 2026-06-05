Il Leone XIV ha proposto di adottare misure di disarmo nel settore digitale per contrastare il potenziale dominio degli algoritmi. La proposta si concentra sulla necessità di regole condivise a livello internazionale per limitare l’espansione delle tecnologie più avanzate. Si evidenzia come la gestione delle risorse digitali oltre i confini nazionali possa mettere a rischio la sovranità degli Stati, rendendo necessarie nuove forme di collaborazione e controllo per garantire un equilibrio tra sviluppo tecnologico e autonomia nazionale.

Come può il disarmo tecnologico impedire il dominio degli algoritmi?. Perché la gestione digitale transnazionale minaccia la sovranità degli Stati?. Quale legame esiste tra la corsa all'intelligenza artificiale e la guerra?. Cosa accade alla dignità umana quando l'efficienza sostituisce ogni valore?.? In Breve Il quinto capitolo analizza il legame tra espansione tecnologica e violenza politica.. Il pensiero di Augusto Del Noce definisce la società tecnologica come nichilismo compiuto.. L'approccio proposto mira a sottrarre l'intelligenza artificiale alla logica della competizione armata.. La strategia punta a impedire che l'algoritmo detti l'ordine sociale e decisionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magnifica: Leone XIV propone il disarmo contro il potere digitale

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