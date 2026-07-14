Maggioranza implosa sulle preferenze | ora che succede? L’ira di Meloni quella riflessione doverosa e il clima da resa dei conti
La maggioranza si trova in difficoltà dopo la sconfitta in Parlamento sulla legge elettorale, che prevedeva la reintroduzione delle preferenze. La sconfitta ha provocato tensioni tra i membri della coalizione, con alcune dichiarazioni di dissenso e richieste di riflessione. La leader del governo ha espresso un’ira pubblica e ha annunciato una discussione interna per valutare i prossimi passi. La situazione ha generato un clima di resa dei conti tra i partiti della maggioranza.
E ora che succede nella maggioranza? La domanda è d’obbligo: perché in pochi, se non nessuno, avrebbero scommesso sulla botta tremenda rimediata dal Governo Meloni a Montecitorio, peraltro sul testo di Fdi che reintroduceva le preferenze nella nuova legge elettorale. Uno smacco. Per il partito, per il governo (che ha perso quell’immagine di assoluta solidità avuta finora) e per la premier stessa. Ci saranno conseguenze? Alla vigilia, raccontano in ambienti di governo, Giorgia Meloni aveva fatto pervenire un messaggio agli alleati. E più o meno lasciava intendere che se la maggioranza fosse andata sotto nel voto a scrutinio segreto sulle preferenze sarebbe stata pronta a recarsi al Quirinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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