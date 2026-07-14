La maggioranza si trova in difficoltà dopo la sconfitta in Parlamento sulla legge elettorale, che prevedeva la reintroduzione delle preferenze. La sconfitta ha provocato tensioni tra i membri della coalizione, con alcune dichiarazioni di dissenso e richieste di riflessione. La leader del governo ha espresso un’ira pubblica e ha annunciato una discussione interna per valutare i prossimi passi. La situazione ha generato un clima di resa dei conti tra i partiti della maggioranza.

E ora che succede nella maggioranza? La domanda è d’obbligo: perché in pochi, se non nessuno, avrebbero scommesso sulla botta tremenda rimediata dal Governo Meloni a Montecitorio, peraltro sul testo di Fdi che reintroduceva le preferenze nella nuova legge elettorale. Uno smacco. Per il partito, per il governo (che ha perso quell’immagine di assoluta solidità avuta finora) e per la premier stessa. Ci saranno conseguenze? Alla vigilia, raccontano in ambienti di governo, Giorgia Meloni aveva fatto pervenire un messaggio agli alleati. E più o meno lasciava intendere che se la maggioranza fosse andata sotto nel voto a scrutinio segreto sulle preferenze sarebbe stata pronta a recarsi al Quirinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Maggioranza implosa sulle preferenze: ora che succede? L’ira di Meloni, quella “riflessione doverosa” e il clima da resa dei conti

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