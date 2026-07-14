Madre e figlia morte avvelenate con Ricina l’autopsia | Elevato quantitativo di tossine impossibile salvarle

L’autopsia ha rilevato un elevato quantitativo di tossine di ricino nel corpo di madre e figlia decedute, rendendo impossibile il loro salvataggio. I risultati confermano un’intossicazione acuta probabilmente avvenuta tra il 23 e il 24 dicembre, più verosimilmente per via orale. La presenza di queste tossine è compatibile con un’intossicazione da ricino, evidenziando che le due persone sono state colpite da elevate quantità di questa sostanza.

I risultati dell’esame post mortem su Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita confermano “valori compatibili con un'intossicazione acuta da tossine del ricino” avvenuta “più probabilmente per via orale” e "verosimilmente tra il 23 ed il 24 dicembre”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Madre e figlia avvelenate con la ricina: sentita ancora una volta in questura la cugina

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