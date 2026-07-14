L’autopsia rivela che madre e figlia sono morte a causa di una dose elevata di ricina, senza possibilità di salvezza. Gli esami tossicologici hanno mostrato una concentrazione alta di tossine, senza antidoto efficace disponibile. La rapida evoluzione delle condizioni di salute non avrebbe consentito interventi medici a salvarle, secondo i risultati ufficiali.

“Alla luce dell’elevato quantitativo delle tossine del ricino individuate agli esami tossicologici, dell’assenza di antidoto specifico e della rapidità evolutiva del quadro, non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso della paziente”. Tradotto in parole semplici, mamma e figlia avvelenate con la ricina non avevano scampo. È questa la prima, fondamentale verità scientifica contenuta nelle 838 pagine della perizia autoptica depositata dai consulenti della Procura di Larino — gli specialisti Benedetta Pia De Luca, Francesco Giovanni Battista Laterza, Carlo Alessandro Locatelli e Daniele Merli — sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Madre e figlia avvelenate con la Ricina non si sarebbero comunque potute salvare: la letalità e la concentrazione del veleno non gli hanno lasciato scampo”: cosa dice l’autopsia

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MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA. ORA SAPPIAMO IL MOVENTE. LE PAROLE DEGLI INVESTIGATORI

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