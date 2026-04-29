Nell’ambito dell’indagine sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, sono state raccolte nuove prove che indicano come siano state somministrate sostanze tossiche. La ricina, una sostanza altamente velenosa, sembra essere stata usata nel contesto di questa vicenda. Le analisi e le testimonianze stanno contribuendo a delineare un quadro più chiaro sugli ultimi momenti di vita delle due donne, portando a un possibile rivolgimento delle ipotesi iniziali.

Nel cuore dell’inchiesta sul cosiddetto giallo di Pietracatella emerge uno scenario che, se confermato, cambierebbe la lettura degli ultimi momenti di vita di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Le nuove evidenze scientifiche, ancora al vaglio degli investigatori, aprono infatti alla possibilità che la ricina, il veleno ritenuto responsabile dei decessi, possa essere stata introdotta in un modo molto più subdolo di quanto ipotizzato inizialmente. Un dettaglio che si intreccia con analisi tossicologiche, verifiche cliniche e confronti tra specialisti. Ricina Pietracatella, l’ipotesi dell’acqua contaminata. Nel caso della ricina Pietracatella, uno dei punti più delicati riguarda la possibile somministrazione del veleno attraverso l’acqua.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Madre e figlia avvelenate, le prove che ribaltano tutto: come gli hanno dato la ricina

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