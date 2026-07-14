Madonna è (giustamente) tornata in vetta: la popstar ha raggiunto la prima posizione in classifica dopo l’uscita di Confessions II. L’album ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e, in un post su Instagram, la cantante ha condiviso una serie di foto che la ritraggono in compagnia di amici durante l’edizione newyorkese di Club Confessions, il party di lancio del disco svoltosi nel Queens l’11 luglio. In alcuni scatti, è affiancata da Stuart Price (che ha partecipato alla produzione del suo LP) e dai DJ Honey Dijon e Kaytranada. Madonna celebra il primo posto di “Confessions II” e ringrazia i fan: «Il mio sogno era far ballare la gente quest’estate!! Regalare GIOIA alle persone! I sogni si avverano davvero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

© Metropolitanmagazine.it - Madonna festeggia il primo posto in classifica di “Confessions II”: «Faccio ancora fatica a crederci»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Classifica Album, Madonna entra direttamente al primo posto con “Confessions II”

Leggi anche: Madonna conquista la vetta della Official U.K. Albums Chart grazie a “Confessions II”: è il suo tredicesimo primo posto nel Regno Unito

Temi più discussi: Nella cappella di Somano si festeggia la Madonna del Carmine; Justin Bieber con Madonna, Shakira e BTS in Halftime Show dei Mondiali; Nuovo record per Madonna: arriva la decima numero 1 in carriera negli Stati Uniti con Confessions II; Madonna torna al primo posto in Italia con il suo nuovo album Confessions II.

Madonna festeggia il primo posto in classifica di Confessions II: Faccio ancora fatica a crederciMadonna è (giustamente) tornata in vetta: la popstar ha raggiunto la prima posizione in ... msn.com

Confessions II di Madonna riavvolge il nastro regalandoci l'euforia dance che aspettavamo da vent'anniRitorno alle radici e un messaggio urgente di comunanza costruiscono un disco in cui la Regina del pop torna a fare quello che sa fare meglio ... vogue.it