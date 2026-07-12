Madonna conquista la vetta della Official UK Albums Chart grazie a Confessions II | è il suo tredicesimo primo posto nel Regno Unito

Madonna ce l’ha fatta ancora una volta: la Regina fìdel Pop ha conquistato la vetta della Official U.K. Albums Chart per la tredicesima volta con Confessions II. Il seguito di Confessions on a Dancefloor (2005) ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica, cosa che non accadeva dai tempi di MDNA (2012); la sua nuova “impresa” conferma il suo primato tra gli artisti di maggior successo di sempre in questa graduatoria. Lady Ciccone entra così a far parte di un gruppo ristretto di artisti arrivati al numero 1 per almeno 13 volte, affiancandosi a Robbie Williams (16), The Beatles (15), Taylor Swift (14), The Rolling Stones (14) ed Elvis Presley (13). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Madonna conquista la vetta della Official U.K. Albums Chart grazie a “Confessions II”: è il suo tredicesimo primo posto nel Regno Unito

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