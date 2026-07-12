Madonna conquista la vetta della Official UK Albums Chart grazie a Confessions II | è il suo tredicesimo primo posto nel Regno Unito
Madonna ha raggiunto la vetta della Official U.K. Albums Chart con l’album “Confessions II”, ottenendo così il suo tredicesimo primo posto nel Regno Unito.
Madonna ce l’ha fatta ancora una volta: la Regina fìdel Pop ha conquistato la vetta della Official U.K. Albums Chart per la tredicesima volta con Confessions II. Il seguito di Confessions on a Dancefloor (2005) ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica, cosa che non accadeva dai tempi di MDNA (2012); la sua nuova “impresa” conferma il suo primato tra gli artisti di maggior successo di sempre in questa graduatoria. Lady Ciccone entra così a far parte di un gruppo ristretto di artisti arrivati al numero 1 per almeno 13 volte, affiancandosi a Robbie Williams (16), The Beatles (15), Taylor Swift (14), The Rolling Stones (14) ed Elvis Presley (13). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Madonna.
@madonna - Confessions II Listening Party
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Classifica Album, Madonna entra direttamente al primo posto con “Confessions II”
Madonna, il suo biopic Confessions II sarà un film-evento con 15 star tra Cumberbatch e CarpenterMadonna ha annunciato che il suo biopic, intitolato Confessions II, sarà un film-evento con la partecipazione di quindici star, tra cui attori come...
Temi più discussi: MADONNA #1 negli album e vinili in Uk. Tra i singoli da record SAM FENDER e OLIVIA DEAN; Hit parade, Madonna vola in vetta con Confessions II; MADONNA #1 nella classifica italiana album e vinili. FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA #1 nei singoli; Madonna conquista la vetta delle classifiche con ‘Confessions II’.
LA REGINA È TORNATA Ci sono artisti che inseguono le classifiche. E poi c’è Madonna, che le riscrive. A soli pochi giorni dall’uscita di Confessions II, il nuovo album conquista il 1° posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia, riportando Mad facebook
Madonna conquista la vetta della Official UK Albums Chart grazie a Confessions II: è il suo tredicesimo primo posto nel Regno UnitoMadonna ce l’ha fatta ancora una volta: la Regina fìdel Pop ha conquistato la ... msn.com
Hit parade, Madonna vola in vetta con Confessions II(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Madonna, a 11 anni dall'ultima volta, conquista al debutto di Confessions II la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/NIQ. tuttosport.com