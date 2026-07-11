classifica album madonna entra direttamente al primo posto con confessions ii

La Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana numero 28 del 2026, vede l’arrivo di Madonna nella top ten, dove Geolier continua a mantenere due posizioni, insieme a Bresh, Bad Bunny ed Ultimo. Alla #10 ritroviamo Amatore di Samurai Jay: il secondo lavoro in studio dell’artista campano è stato pubblicato lo scorso mese di maggio ed ha raggiunto la #3. Stabile alla #9, Comuni Immortali di Achille Lauro, riedizione del settimo album del cantautore romano del 2025. La riedizione è arrivata a distanza di un anno dalla prima release e vede l’aggiunta dei nuovi brani Comuni Immortali, Senza Una Stupida Storia, In Viaggio Verso Il Paradiso e Che Tesoro Che Sei, con il feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Madonna, su YouTube un mini film con anticipazioni del nuovo album “Confessions II”Madonna ha pubblicato su YouTube un mini film che mostra alcune anticipazioni del suo nuovo album, intitolato “Confessions II”.

Temi più discussi: Madonna torna in vetta alla classifica con l’album Confessions II; Un disco della Madonna; Hit parade, Madonna vola in vetta con Confessions II; Confessions II di Madonna è un bel disco, ma sembra di vent'anni fa.

Tutti uomini tranne Madonna e grazie a Dio nuova entrata prima in classifica. x.com

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Madonna torna in vetta alla classifica con l’album Confessions IIRedazione 10 Luglio 2026, 18:36 Milano, 10 lug. (askanews) – É Confessions II l’album ... msn.com