Stasera 14 luglio, sul palco di Lazzaretto Estate, si esibirà Madame con il suo nuovo spettacolo «Disincanto». Lo show prevede grandi teloni bianchi che si trasformano in schermi, creando un ambiente immersivo. La performance combina musica, immagini e elementi teatrali, dando vita a un racconto che unisce emozioni e visioni. La cantante presenta un'esperienza artistica in cui il palco si trasforma in un viaggio sensoriale.

Madame è attesa, stasera 14 luglio, sul palco di Lazzaretto Estate. Lo show è costruito come un viaggio teatrale ed emotivo, in cui musica, immagini e performance si fondono in un unico racconto. La scena è essenziale: al centro del palco ci saranno dei grandi tendoni bianchi che diventeranno uno schermo nel corso del concerto, dunque parte integrante della narrazione visiva, mentre ai lati troveranno posto i musicisti. L’apertura sarà affidata a «Intro Bambini notte» che introdurrà il pubblico nell’universo di «Disincanto», il terzo e ultimo album della cantante vicentina, 14 brani in cui racconta il dolore, il vuoto e il superamento della crisi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Madame al Lazzaretto con il «Disincanto», grandi teloni bianchi che diventano uno schermo

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