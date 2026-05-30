? Domande chiave Perché Madame ha deciso di abbandonare tutto nel momento del successo?. Cosa ha scatenato il suo silenzio durato tre anni?. Come si trasforma la fragilità in consapevolezza attraverso il nuovo disco?. Dove si possono acquistare i biglietti per il concerto a Genova?.? In Breve Nuovo album Disincanto pubblicato dalla Sugar Music il 17 aprile scorso.. Passeggiata gratuita a mare prevista tra il 30 e il 31 maggio 2026.. Biglietti per l'Arena del Mare disponibili su Ticketone e Ticketmaster.. Tre anni di pausa discografica trascorsi in isolamento prima del tour.. Madame torna sul palco dell’Arena del Mare giovedì 9 luglio 2026 per una tappa del suo tour estivo inserita nel programma del Live in Genova Festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madame a Genova: il ritorno dopo il silenzio con il nuovo Disincanto

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