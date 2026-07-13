LIVE. La giovane cantautrice rap sarà protagonista del concerto del 14 luglio al festival cittadino «Lazzaretto Estate». Sul palco porterà la canzoni del suo terzo album, con la produzione di Bias. Tra domande e risposte inevase, Madame ha dimostrato con i fatti che puoi stare anche lontano dalla musica, dalle canzoni, e se hai qualcosa da dire e sai come dirlo, puoi tornare in scena ed è come se non ti fossi mai allontanata. A lei è accaduto e questo vuol dire che la ragazza ha una personalità musicale ingombrante ed è capace di riempire gli spazi, quando decide di affacciarsi alla finestra. Il tour del «Disincanto», l’ultimo album di Madame, terzo di una discografia premiata, sta andando bene. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Madame, la forza delle parole che nasce nel «Disincanto»

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Madame - DISINCANTO

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