A Parigi si è tenuto un vertice con leader di 37 Paesi alleati dell’Ucraina, durante il quale il presidente ha parlato di essere pronti a “versare il sangue”. È stato annunciato l’avvio di esercitazioni militari congiunte e la creazione di uno scudo antimissile. Il portavoce del Cremlino ha commentato definendo la coalizione “una di esaltati e guerrafondai”.

A Parigi il summit con Zelensky e i leader dei trentasette Paesi alleati dell’Ucraina. L’Eliseo annuncia esercitazioni comuni. L’ira del portavoce del Cremlino: “Coalizione di esaltati e guerrafondai”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Macron riunisce i Volenterosi: “Pronti a versare il sangue” e lancia lo scudo antimissile

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MACRON avverte lEuropa: Dobbiamo prepararci alla guerra | Il messaggio a Russia e Ucraina

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