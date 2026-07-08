Lo slancio di Macron per Kiev | Presto esercitazioni congiunte dei volenterosi

Notizia in breve

Durante una conferenza a Ankara, si è parlato di esercitazioni congiunte tra i paesi dell’alleanza, che coinvolgerebbero volontari pronti a parteciparvi. L’obiettivo è rafforzare le garanzie di sicurezza e deterrenza per l’Ucraina, con oltre trenta nazioni coinvolte. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma si continua a discutere di misure militari e di collaborazione internazionale.