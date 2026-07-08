Lo slancio di Macron per Kiev | Presto esercitazioni congiunte dei volenterosi
Durante una conferenza a Ankara, si è parlato di esercitazioni congiunte tra i paesi dell’alleanza, che coinvolgerebbero volontari pronti a parteciparvi. L’obiettivo è rafforzare le garanzie di sicurezza e deterrenza per l’Ucraina, con oltre trenta nazioni coinvolte. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma si continua a discutere di misure militari e di collaborazione internazionale.
A margine della conferenza di Ankara si torna ad evocare l’impegno dell’alleanza di oltre trenta Paesi per creare garanzie di sicurezza e deterrenza atte a garantire l’assetto post-bellico dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Notizie e thread social correlati
F1, Oscar Piastri: “Soddisgatto dei progressi, ma dobbiamo mantenere lo slancio”Oscar Piastri si è piazzato tra i primi tre durante la seconda sessione di prove libere del GP di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026...
Macron presto senza la poltrona si ricicla organizzatore di eventiIl presidente francese Emmanuel Macron, alla fine del suo secondo mandato, si sta preparando a cambiare ruolo.
Argomenti più discussi: Mastella, la rivelazione in chiesa: Sono malato, pregate per me; Vasily Barkhatov: La mia Turandot al San Carlo: una favola nera che rinuncia all’Oriente; Metrò 1 Napoli, nuovo aeratoreper la stazione Tribunale: apre entro fine anno; Piero De Luca: Guerriglia urbana a Napoli, situazione fuori controllo.
Il Napoli lavora ai rinnovi di contratto dei suoi giocatori più rappresentativi tra cui McTominay e Vergara, giocatori su cui far ripartire di slancio il Napoli. Per lo scozzese si tratta ancora dopo una richiesta di dieci milioni avanzata dall’entourage del calciatore rit facebook
Marine Le Pen si candida alla presidenza francese e farà appello alla condanna presso la corte suprema reddit