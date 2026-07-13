Macron | ‘europei pronti a difendere la libertà anche a costo del sangue’

Il presidente francese ha affermato che la Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche a costo di sacrifici di sangue. La dichiarazione è stata pronunciata durante il discorso agli eserciti in vista della Festa Nazionale del 14 luglio. Macron ha sottolineato la determinazione del paese e dell’Unione Europea nel proteggere i propri valori fondamentali.

La Francia e gli europei sono pronti a difendere “la libertà e il diritto”, anche “al costo del sangue se serve”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del suo tradizionale discorso agli eserciti francesi alla vigilia della Festa Nazionale francese del 14 luglio. “L’Europa sta diventando una potenza”, ha dichiarato Macron,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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